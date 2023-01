Usa: aggressione a Paul Pelosi, giudice ordina pubblicazione delle riprese della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice di San Francisco, Stephen Murphy, ha ordinato ieri la pubblicazione delle immagini riprese dalle videocamere d'ordinanza degli agenti di polizia in occasione dell'aggressione a Paul Pelosi, marito della ex presidente della Camera Usa Nancy Peolosi, avvenuta lo scorso ottobre. Murphy ha accolto le istanza presentate da diversi media statunitensi, incluso il quotidiano "New York Times", che avevano chiesto di accedere alle riprese. Secondo le confuse ricostruzioni della vicenda, infatti, l'aggressione da parte del 42enne David DePepe è avvenuta solo dopo che Pelosi ha chiamato la polizia nella propria abitazione, dove entrambi si trovavano assieme già da alcune ore. Secondo l'accusa, DePepe pianificava di prendere Pelosi in ostaggio, ma lo ha trovato sveglio. (Was)