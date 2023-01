Myanmar: Onu, produzione di oppio quasi raddoppiata ai massimi da nove anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) di mediare una ricomposizione della crisi politica nel Myanmar, a seguito del golpe militare di febbraio 2021, è fallito. Lo afferma nel suo ultimo rapporto l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), secondo cui l'Asean ha imposto al governo del Myanmar "una pressione minima", fatta eccezione per l'esclusione dei leader militari dagli incontri di alto livello dell'organizzazione regionale. Nel suo rapporto, Hrw sollecita l'Asean a confrontarsi maggiormente con i gruppi di opposizione birmani in esilio, e a "intensificare la pressione sul Myanmar allineandosi agli sforzi internazionali per tagliare le riserve di valuta estera e gli acquisti di armi della giunta". Human Rights Watch ha scelto l'Indonesia per la presentazione del suo nuovo rapporto, proprio per sollecitare Giacarta, che regge la presidenza di turno dell'Asean, a intensificare gli sforzi di attuazione del piano di pace in cinque punti concordato dall'Associazione. (segue) (Inn)