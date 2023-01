Giappone-Ue: viceministro Mori incontra segretario generale Seae Sannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri del Giappone, Takeyoshi Mori, ha incontrato oggi a Tokyo il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Stefano Sannino, che si trova in visita in Giappone. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri giapponese, secondo cui i due funzionari hanno discusso le relazioni tra Giappone e Unione europea e questioni regionali e globali di comune interesse. (Git)