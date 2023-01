Afghanistan: Pakistan e Russia discutono "impegno pratico" coi talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale della Russia per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, ha discusso ieri la necessità di un "impegno pratico" con le autorità talebane dell'Afghanistan, nel corso di una visita ufficiale a Islamabad, nel Pakistan. Lo riferisce una nota pubblicata dal ministero degli Esteri pakistano a margine dell'incontro tra l'inviato e la ministra di Stato per gli Affari esteri Hina Rabbani Khar. Fonti governative pakistane citate da "Voice of America", secondo cui i due Paesi hanno comunque escluso il riconoscimento formale del governo talebano in assenza di risposte alle istanze internazionali in merito al rispetto dei diritti delle donne e alla governance inclusiva. Kabulov ha dichiarato che Mosca mantiene i contatti con i talebani, ma che non ha in programma un loro formale riconoscimento "nel prossimo futuro". (Inn)