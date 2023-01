Francia-Iraq: premier iracheno in visita a Parigi per "sviluppare relazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, è partito questa mattina per la capitale francese Parigi per una visita volta a sviluppare le relazioni dell’Iraq a livello regionale e internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo cui il presidente del parlamento, Mohammed al Halbousi, si è invece recato in Algeria per prendere parte alla Conferenza dell'Unione dei consigli degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. In un articolo pubblicato sul quotidiano francese “Le Monde” e ripreso dall’agenzia di stampa “Ina”, Al Sudani ha dichiarato: "Stiamo visitando la Francia e speriamo che questa visita sia un buon segno e che gettiamo le giuste basi per un partenariato sostenibile. Il governo iracheno oggi è sempre più convinto della necessità di sviluppare le relazioni regionali e internazionali dell'Iraq sulla base della cooperazione e dell'equilibrio, allontanandosi dalla politica degli assi e avviando iniziative di partenariato con molti Paesi del mondo, in particolare la Francia".(Res)