Americhe: blocchi stradali in Perù causano carenze carburante e cibo nella regione andina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime del Difensore civico del Perù 47 persone, tra cui un agente, sono morte negli scontri con le Forze di Polizia dall'inizio delle proteste, il 7 dicembre scorso. Altre 9 persone sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali messi in piedi dai manifestanti. Secondo fonti del ministero della Salute, oltre 700 persone sono rimaste ferite negli scontri. I manifestanti chiedono la scarcerazione dell'ex presidente Pedro Castillo, arrestato il 7 dicembre 2022 con l'accusa di "ribellione", le dimissioni dell'attuale presidente, Dina Boluarte, e un ritorno alle urne per eleggere nuovo presidente e parlamento. (segue) (Brb)