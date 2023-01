Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, focus su invio carri armati Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato l’invio di 31 carri armati M1 Abrams all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Le parti, riferisce una nota, hanno anche continuato la discussione avvenuta nel quadro dell’ultima riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina alla base militare di Ramstein, in Germania. I due hanno anche parlato della situazione sul campo. (Was)