Ucraina: consigliere Difesa Sak, Kiev punta a ottenere cacciabombardieri F-16

- L'Ucraina punta a ottenere la fornitura di cacciabombardieri F-16 da parte dei Paesi occidentali, dopo aver superato le loro resistenze e aver ottenuto l'invio di carri armati da Germania e Stati Uniti. Lo ha dichiarato al quotidiano statunitense "The Hill" Yuriy Sak, consigliere del segretario della Difesa ucraino. Secondo il funzionario, Kiev è ottimista di poter spingere gli Stati Uniti e i loro alleati ad un impegno ancora maggiore nel conflitto, ottenendo moderni aerei da combattimento come richiesto sin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina orientale, lo scorso febbraio. "Di ogni tipo di arma che richiediamo, avevamo bisogno già ieri", ha dichiarato Sak. "Faremo tutto il possibile per assicurarci che l'Ucraina ottenga aerei da combattimento di quarta generazione il prima possibile". Sino a questo momento i Paesi occidentali sono stati restii a inviare aerei da combattimento all'Ucraina, per non superare una linea rossa posta da Mosca contro l'invio di sistemi d'arma in grado di proiettare la forza ucraina sino alla Crimea e al territorio della Russia. Secondo indiscrezioni rilanciate dai quotidiani statunitensi, però, la Casa Bianca sarebbe ora propensa ad appoggiare attacchi ucraini contro la Crimea, in risposta ai preoccupanti progressi conseguiti dalle forze russe sul campo nelle ultime settimane. Secondo il quotidiano "The Hill", l'invio di aerei da combattimento all'Ucraina sarà quasi certamente oggetto delle prossime discussioni tra i Paesi membri della Nato. (Was)