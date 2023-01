Filippine: crescita Pil accelera al 7,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo delle Filippine è cresciuto del 7,6 per cento su base annua nel 2022, un dato superiore alle previsioni del governo - che anticipava una crescita compresa tra il 6,5 e il 7,5 per cento - grazie alla tenuta dei consumi interni a dispetto dell'inflazione. Per quest'anno, il governo prevede una leggera moderazione del tasso di crescita economica, che dovrebbe attestarsi tra il 6 e il 7 per cento. (segue) (Fim)