India: oggi la Festa della Repubblica, parata a Nuova Delhi, Al Sisi ospite d’onore (3)

- Per quanto riguarda gli altri ministeri, sono stati selezionati quelli della Cultura, dell’Interno, dell’Edilizia e degli affari urbani, degli Affari tribali e dell’Agricoltura. Una selezione è stata effettuata anche per le amministrazioni statali e territoriali, con un criterio di rappresentatività delle varie zone del Paese (settentrionale, centrale, orientale, occidentale, meridionale e nord-orientale). Diciassette Stati e Territori dell’Unione parteciperanno alla parata con 23 “tableaux”, rappresentazioni dimostrative delle varie culture e tradizioni. I prescelti per l’edizione 2023 sono Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Bengala Occidentale, Jammu e Kashmir, Ladakh, Dadar Nagar Haveli e Daman e Diu, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka e Kerala. (segue) (Inn)