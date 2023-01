India: oggi la Festa della Repubblica, parata a Nuova Delhi, Al Sisi ospite d’onore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia dell’evento, nella giornata di ieri, la presidente Murmu ha pronunciato un discorso televisivo alla nazione, celebrando il “viaggio straordinario” del Paese dal giorno in cui la Costituzione è entrata in vigore ai giorni nostri. L’India, “patria di una delle più antiche civiltà viventi”, è una Repubblica “giovane”, che ha affrontato “innumerevoli sfide e avversità” e ha avuto successo grazie all’unità nella diversità. “Questa è l’essenza dell’India (…) al centro della Costituzione”, ha sintetizzato Murmu. Per la presidente “il più incoraggiante progresso è stato compiuto sul fronte economico” e adesso, con un’economia solida alla base, “l’obiettivo finale è creare un ambiente in cui tutti i cittadini possano, individualmente e collettivamente, realizzare il loro vero potenziale e prosperare”, ha affermato. Murmu si è poi soffermata sull’ascesa nella scena internazionale, nell’anno in cui il Paese detiene la presidenza di turno del G20. (segue) (Inn)