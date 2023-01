Usa: Pompeo accusa il democratico Schiff di aver fatto trapelare informazioni riservate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha accusato il deputato democratico Adam Schiff di aver fatto trapelare informazioni riservate durante il suo mandato come presidente della commissione Intelligence della Camera. L'accusa segue di pochi giorni la decisione del nuovo presidente della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, di rimuovere dalla commissione proprio Schiff e un altro deputato democratico, Eric Swalwell, accusato negli scorsi anni di una relazione con una spia cinese. "Adam Schiff ha mentito ai cittadini americani, e so che durante i miei mandati come direttore della Cia e segretario di Stato ha fatto trapelare informazioni riservate che gli erano state fornite", ha accusato Pompeo durante una intervista all'emittente televisiva "Fox News". Pompeo ha spiegato che da direttore della Cia, era restio a fornire informazioni al deputato democratico: "Quando condividevamo informazioni a lui e ai suoi collaboratori, finivano regolarmente in posti dove non avrebbero dovuto comparire", ha accusato l'ex segretario di Stato. Alla domanda sul perché non abbia perseguito iniziative legali contro Schiff, Pompeo ha sostenuto che si tratta di un "processo complicato" e che "è difficile stabilire le circostanze nel dettaglio". L'ufficio di Schiff ha replicato alle accuse, definendo le dichiarazioni di Pompeo "false e diffamatorie". (segue) (Was)