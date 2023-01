Usa: Pompeo accusa il democratico Schiff di aver fatto trapelare informazioni riservate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha rimosso i deputati democratici Adam Schiff e Eric Swalwell dalla commissione Intelligence della camera bassa del Congresso Usa. La decisione è stata assunta questa settimana in risposta a misure analoghe prese nel 2021, quando la Camera a maggioranza democratica a votato a favore dell’espulsione dei repubblicani Marjorie Taylor Greene e Paul Cosar dalle rispettive commissioni parlamentari. In una lettera inviata al leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, McCarthy ha affermato che la commissione Intelligence è stata “utilizzata a sproposito negli ultimi anni”, con impatti negativi sulla sicurezza nazionale e sulla capacità di supervisione del Congresso. (Was)