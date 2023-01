Imprese: Google rivede licenze in India per adattarsi a pronunciamenti antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del web Google ha annunciato che i produttori di apparecchi elettronici in India potranno selezionare singolarmente le applicazioni preinstallate sui loro apparecchi con sistema operativo Android, e gli utenti potranno scegliere il loro motore di ricerca predefinito, nel contesto di vaste modifiche alle modalità di promozione di Android in risposta alle disposizioni delle autorità antitrust in quel Paese, confermate dalla Corte Suprema indiana la scorsa settimana. Google adotterà in India anche modifiche al sistema di fatturazione delle app Android, al centro di un altro recente pronunciamento della Commissione per la concorrenza dell'India (Cci) che accusa la multinazionale di pratiche anticoncorrenziali per l'esclusione di sistemi di pagamento terzi. (segue) (Inn)