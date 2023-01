Usa: documenti riservati, anche per Pence probabile la nomina di un procuratore speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti classificati trovati nella residenza privata dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in Indiana, includerebbero delle note preparate all’epoca del suo mandato, in occasione delle sue visite ufficiali all’estero. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che le suddette note sarebbero state preparate dallo staff di Pence all’epoca della sua vicepresidenza sotto l’amministrazione Trump, in occasione di alcuni incontri bilaterali con leader stranieri. Secondo le fonti, i documenti classificati non sarebbero stati trovati una volta che lo staff della Casa Bianca ha raccolto i materiali riservati di cui era in possesso Pence al termine del suo mandato, trovandosi all’interno di alcuni vecchi raccoglitori insieme ad altre carte non secretate. (Was)