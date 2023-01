Balcani: Tajani, conferenza a Trieste riunisca forze per lanciare presenza più forte nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi a Trieste deve servire a riunire tutte le forze italiane, anche nei settori imprenditoriali e politici con la supervisione dell’Unione europea, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione dei Balcani che deve diventare parte del mercato unico. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della conferenza nazionale sui Balcani che si svolge oggi a Trieste. “Ci sono Paesi impegnati nei processi di adesione e i Paesi Ue sono stati favorevoli alla concessione dello status di Paese candidato della Bosnia”, ha detto Tajani. “Risolvere il problema migratorio, garantire stabilità, aumentare la presenza italiana e fare business per le nostre imprese e siamo al lavoro per dei business forum in Serbia e Kosovo”, ha detto il ministro. (Res)