Kosovo: ex ambasciatore Osce, formazione Associazione comuni serbi sarebbe un errore

- La formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo sarebbe un errore. Lo ha dichiarato l'ex ambasciatore statunitense della missione Osce in Kosovo, William Walker, ripreso dal sito in lingua serba "Rt Balkan". Walker ha affermato che la formazione della Zso "sarebbe un errore" e ha aggiunto che gli Stati Uniti insistono su questo perché "vogliono raggiungere un accordo nel dialogo tra Belgrado e Pristina". "Ho visto questo errore in altri Paesi. Non funziona mai e peggiora le cose. Penso che sia un grosso errore identificare la minoranza serba in Kosovo e dare loro speciali privilegi o opportunità di autogoverno. Abbiamo avuto problemi negli Stati Uniti per tutta la vita con le minoranze. Non ho mai sentito nessuno suggerire associazioni per la comunità nera, la comunità ispanica o la comunità albanese-americana", ha detto Walker, che ha quindi aggiunto che anche i posti riservati alla minoranza serba nell'Assemblea del Kosovo "sono un errore". (Alt)