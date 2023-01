© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa, nel quadro di Memoria genera Futuro, alla visita guidata alle pietre d'inciampo del Municipio V. Via Ceccano 13, via Ceprano 58 e via Valmontone 37. (Ore 9:30).- L’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini partecipa alla premiazione del concorso fotografico nazionale "Obiettivo acqua" Edizione 2022, organizzato da Anbi- Associazione nazionale consorzi gestione - tutela territorio e acque irrigue. Sala delle Statue, palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio 43. (Ore 10:30).- L'assessora alle Politiche della sicurezza, pari opportunità e attività produttive, Monica Lucarelli interviene alla cerimonia dedicata al Giorno della memoria. Piazza Adriana 3, Roma. (Ore 10:30).- L’assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica "In ricordo della Shoah”. Via Frattina angolo Piazza di Spagna, Roma. (Ore 11:00). (segue) (Rer)