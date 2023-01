© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione contro il termovalorizzatore organizzata dal Polo Progressista, con la partecipazione alla candidata alla presidenza della Regione Donatella Bianchi del Movimento 5 stelle. Via Nazionale 66, Roma.- Inaugurazione della nuova unità mobile della “Carovana della Prevenzione”, il progetto di tutela della salute femminile che la Komen Italia svolge da anni con la fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, Largo Agostino Gemelli 8, Roma. (Ore 10:30).- Conferenza stampa "La Grande Visione Italiana. Collezione Farnesina", per presentare la mostra itinerante organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale - con la curatela di Achille Bonito Oliva. Sala Aldo Moro della Farnesina. (Ore 16:00).- Cerimonia di premiazione di "Salva la tua lingua locale", il concorso letterario dedicato ai dialetti e indetto dall'Unpli (Unione nazionale pro loco d'Italia) e Ali Lazio (Autonomie locali italiane), con il Centro internazionale "Eugenio Montale" e Eip "Scuola strumento di pace"; con l'edizione 2022 la manifestazione ha tagliato il traguardo dei primi dieci anni. Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 9:30). (Rer)