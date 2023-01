Usa: da senatore repubblicano Hawley proposta di legge per vietare TikTok in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Josh Hawley introdurrà oggi una proposta di legge per vietare il social network cinese TikTok a livello federale. Lo ha confermato in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, dopo aver affermato ieri che la piattaforma, posseduta dalla società cinese ByteDance, rappresenta “una via d’accesso per la Cina alle vite dei cittadini statunitensi, che mette a rischio la privacy dei nostri bambini e la loro salute mentale”. In un secondo messaggio pubblicato questa mattina, il senatore del Missouri ha affermato che ulteriori dettagli sulla proposta saranno resi noti nelle prossime ore. La notizia arriva meno di un mese dopo che il presidente Joe Biden ha firmato una proposta di legge separata per vietare ai dipendenti pubblici di utilizzare TikTok sui dispositivi governativi o di lavoro, che tuttavia non si applica ai membri del Congresso e ai rispettivi staff. (Was)