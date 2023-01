Bolivia: popoli indigeni, al via le attività del comitato interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via oggi le attività del Comitato interministeriale boliviano per la protezione delle popolazioni indigene originarie in situazioni vulnerabili. La struttura, composta dai rappresentanti dei ministeri di Giustizia, Salute, Sviluppo rurale, Istruzione e Cultura, si è riunita per la prima sessione. Lo riferisce "Agencia Boliviana de informacion". In agenda vi è la situazione d'emergenza affrontata da 36 gruppi indigeni (nazioni) della Bolivia. "Questo è un momento importante nella costruzione del nostro Stato Plurinazionale. L'impegno del presidente Luis Arce è quello rispettare appieno la Costituzione e la legge 450, che stabilisce il sostegno alle popolazioni originarie, e non lasciare mai più da parte le comunità indigene", ha detto in apertura dei lavori il ministro della Giustizia, Ivan Lima. (segue) (Res)