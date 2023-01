Spagna: polizia indaga su matrice terroristica attacchi chiese ad Algeciras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia spagnola sta indagando per reati terroristici in relazione all'accoltellamento a morte di un sacrestano ad Algeciras, in Andalusia, e il ferimento di un sacerdote e di altre due persone in due chiese della città. Secondo le prime indiscrezioni diffuse dal quotidiano "El Mundo", l'arrestato è un uomo di origine nordafricana di circa 30 anni. Per il momento non si conoscono le ragioni del crimine e se dietro ci possa essere una motivazione religiosa. L'aggressore si sarebbe prima recato nella cappella di San Isidro e dopo aver discusso con il parroco lo avrebbe accoltellato con un machete. Successivamente, l'uomo si è spostato nella chiesa di Nuestra Senora de la Palma, la principale della città, dove ha ucciso il sacrestano. Il numero di feriti fino a questo momento è di quattro persone. (Spm)