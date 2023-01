Usa: profitti record per Tesla, nel quarto trimestre 2022 utile da 3,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profitti record per Tesla nel quarto trimestre del 2022. Stando alla relazione finanziaria al 31 dicembre, la società fondata da Elon Musk ha registrato un utile pari a circa 3,7 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dello scorso anno, con un incremento del 59 per cento rispetto al 2021. Una variazione positiva è stata riscontrata anche sul fronte dei ricavi da vendite, pari a 24,3 miliardi con un aumento del 37 per cento su base annuale. Si tratta di notizie positive anche sul fronte della Borsa, dopo che il produttore di auto elettriche ha visto scendere del 65 per cento il valore delle proprie azioni nel corso del 2022. “Stiamo accelerando il processo di riduzione dei costi, per tornare a valori di produzione più elevati”, si legge nel comunicato stampa. (Was)