Agroalimentare: Lollobrigida, insetti non faranno concorrenza a dieta mediterranea

- "Io non credo, sinceramente, che gli insetti faranno concorrenza alla dieta mediterranea, li temo poco. La cosa importante è che i cittadini siano informati, qualora queste sostanze dovessero essere inserite nell'alimentazione, perché ognuno è libero di decidere quello che mangia, ma deve saperlo. La cosa più preoccupante non sono tanto gli insetti, ma una deriva che va verso la standardizzazione dei prodotti, che mette in discussione l'elemento di forza della nostra cultura della cucina, della nostra cultura della produzione, che è basata su un elemento: la qualità". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ospite a "Controcorrente", su Rete4, in merito alla commercializzazione delle farine di insetti. (Rin)