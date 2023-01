Vino: Lollobrigida su etichette, stiamo agendo a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo agendo a livello internazionale. Lunedì sarò a Bruxelles e incontrerò il ministro irlandese per spiegargli con molta serenità che i rapporti fra i due Paesi devono restare buoni, sulla base del rispetto reciproco anche delle nostre produzioni che spesso, come il vino, rappresentano un grande segno di civiltà". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ospite a "Controcorrente", su Rete4, a proposito della richiesta dell'Irlanda di mettere un'allerta sanitaria sulle etichette delle bottiglie di vino. "Credo sia folle non spiegare con estrema chiarezza che ci sono alcuni prodotti, come il vino, che in piccole quantità, e lo dicono nutrizionisti affermati come Calabrese, lo dicono anche tanti esponenti del mondo della sanità, non bisogna ricorrere ai consigli delle nonne, può far bene, mentre gli eccessi fanno male sempre, gli eccessi di qualsiasi prodotto, perfino l'acqua", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)