Usa: blocco dei voli, Camera approva proposta per rivedere e migliorare i sistemi della Faa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge bipartisan tesa a rivedere e migliorare il sistema per le segnalazioni ai piloti dell’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa), dopo il malfunzionamento che all’inizio del 2023 ha causato il blocco temporaneo dei voli in tutto il Paese. Il testo, passato con 424 voti favorevoli e quattro contrari, propone di creare una task force interna all’agenzia che si occuperà di elaborare una serie di proposte per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema contro eventuali attacchi informatici. “La necessità di migliorare il sistema è sempre più evidente”, ha commentato il deputato democratico Mark DeSaulnier, che ha co-sponsorizzato il testo. (Was)