Bolivia: popoli indigeni, al via le attività del comitato interministeriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge 450 ha creato la Direzione generale per la protezione delle Nazioni e popoli indigeni originari (Digepio). Lima ha spiegato che a partire da quest'oggi il Comitato inizierà le sue sessioni e che il Digepio comincerà a ricevere le richieste dalla popolazione affinché il Comitato si occupi di tutte le questioni. Il ministro ha affermato che "i bisogni delle comunità saranno soddisfatti" e lo Stato si farà carico della "protezione delle 36 nazioni in questione così come di tutte le popolazioni che richiedono un aiuto in termini di sviluppo rurale, cultura, istruzione e giustizia". (segue) (Res)