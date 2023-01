Bolivia: popoli indigeni, al via le attività del comitato interministeriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro dello Sviluppo rurale, Reymi Ferreira, ha sottolineato che verranno adottate politiche pubbliche per lo sviluppo delle popolazioni indigene, garantendo la loro sicurezza alimentare e che possono generare reddito economico attraverso le loro attività agricole. Il ministro delle Culture, Sabina Orellana, ha spiegato il suo ministero lavorerà sulla registrazione, la prevenzione, la protezione, il recupero dei saperi ancestrali dei popoli. Nel frattempo, il ministro dell'Istruzione, Edgar Pari, ha annunciato che, tra le altre misure, saranno definiti piani per la tutela e lo studio delle lingue native. In ultimo, il ministro della Salute, Jeyson Auza, ha indicato che medici specialisti saranno accompagnati presso le comunità indigene in coordinamento con i governi autonomi per garantire l'assistenza sanitaria alle popolazioni indigene. (Res)