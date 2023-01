© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'Assemblea generale della Corte suprema di Cassazione in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Palazzo di Giustizia, piazza Cavour. (Ore 11:00).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di premiazione della decima edizione del premio letterario nazionale "Salva la tua lingua locale”. Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 13:00).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della mostra "L'inferno nazista. I campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka" a cura della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Casina dei Vallati, via del Portico d'Ottavia 29. (Ore 14:30).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri riceve in Campidoglio la sindaca di Sarajevo Benjamina Karić. (Ore 16:30). (segue) (Rer)