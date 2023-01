Egitto: gli egiziani ricordano la rivoluzione del 2011 sui social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto, nell'anniversario della cosiddetta rivoluzione del 25 gennaio 2011 che ha rovesciato il regime del presidente Hosni Mubarak non si sono svolti eventi. I media locali hanno ricordato la Giornata della polizia, che coincide con l'anniversario della rivoluzione. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza nelle pubbliche piazze. Quest'anno, a 12 anni dalla caduta di Mubarak, gli egiziani vivono una severa crisi economica, un aumento dell'inflazione e una carenza di valuta estera. Un certo numero di attivisti di spicco della rivoluzione del 25 gennaio sono in carcere, tra cui Alaa Abdel Fattah, Ahmed Doma e Mohamed Adel. Importanti organizzazioni politiche nella rivoluzione, come il movimento 6 aprile e il movimento Kefaya, sono scomparse. Su Twitter, gli utenti hanno ripubblicato molti materiali video e fotografici che documentano gli eventi di quel periodo, come l'assalto dei manifestanti a piazza Tahrir il 28 gennaio 2011. Gli utenti hanno pubblicato le immagini dei giovani morti e dei feriti durante la rivoluzione. (Cae)