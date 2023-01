Qatar-Giordania: l'emiro Tamim e il re Abdullah II parlano di relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il re di Giordania, Abdullah II, hanno discusso, durante un incontro tenutosi questa sera, dei mezzi per promuovere i legami fraterni e di cooperazione tra i due Paesi in vari campi, politici, economici e di investimento per realizzare le aspirazioni comuni. Le parti hanno discusso dei più importanti sviluppi regionali e internazionali di interesse comune, oltre agli aspetti relativi al raggiungimento della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nella regione. (Res)