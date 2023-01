Brennero: Salvini, chiesto a commissario Ue ai Trasporti avvio infrazione verso Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Ho scritto al commissario dei Trasporti Ue chiedendo la procedura per un avvio di infrazione nei confronti dell'Austria, che non può danneggiare imprese e autotrasportatori italiani sul Brennero. Questa è concorrenza sleale che impedisce la libera circolazione di uomini e mezzi: le regole devono valere per tutti". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)