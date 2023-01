Americhe: blocchi stradali in Perù causano carenze carburante e cibo nella regione andina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Arequipa, seconda città del Paese, è esaurito il Gpl. Nella regione amazzonica di Madre de Dios, al confine con Brasile e Bolivia, stanno per esaurirsi le scorte di cibo e carburante a causa dei blocchi sull'autostrada interoceanica che collega la costa meridionale del Perù con città brasiliane come Río Branco e Cuiabá. A causa delle carenze, i commercianti dei mercati delle città di Juliaca e Puno, a più di 1.350 chilometri a sud di Lima, hanno triplicato i prezzi di prodotti come patate e pomodori. Le proteste potrebbero causare un aumento dell'inflazione che in Perà ha chiuso il 2022 all'8,46 per cento. (segue) (Brb)