Americhe: blocchi stradali in Perù causano carenze carburante e cibo nella regione andina (4)

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha chiesto ai manifestanti una "tregua nazionale". "Abbiamo chiesto una tregua al Congresso e ora chiedo una tregua alla mia amata patria, per poter avviare i tavoli di dialogo e per fissare un'agenda per ogni regione", ha detto la presidente parlando ieri in conferenza stampa. "Non mi stancherò di fare appello al dialogo, alla pace e all'unità", ha aggiunto. L'obiettivo della tregua, ha dichiarato, è aiutare le popolazioni colpite dai numerosi blocchi stradali eretti dai manifestanti. Boluarte ha quindi ancora una volta ribadito che non si dimetterà dall'incarico perché questo scenario aggraverebbe la crisi politica del Paese. "Me ne andrò quando saranno state convocate elezioni generali", ha affermato la presidente, dichiarando di avere ripetuto il suo appello al Congresso di anticipare il voto, a oggi previsto nel 2024. (Brb)