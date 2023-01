Difesa: Usa, vendite di armamenti all’estero in aumento del 49 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di armamenti statunitensi a Paesi stranieri ha superato i 51,9 miliardi di dollari nel 2022, con un incremento del 49 per cento rispetto all’anno precedente. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento di Stato Usa, una variazione così significativa è da imputare prevalentemente agli acquisti di alcuni Paesi europei, alla luce della guerra in Ucraina. Una tendenza analoga è stata registrata anche per le vendite commerciali: le aziende della difesa statunitensi hanno venduto armamenti ed equipaggiamenti militari a governi stranieri per 153,7 miliardi di dollari, rispetto ai 103,4 del 2021. “Il motivo è da ricercare soprattutto nello sforzo collettivo a sostegno dell’Ucraina, per consentire al Paese di difendersi dall’invasione russa”, si legge in una nota del dipartimento. L’acquirente principale è la Germania, che lo scorso luglio ha ordinato un totale di 35 caccia F-35, seguita dalla Polonia, dal Regno Unito e dalla Spagna. Nella lista è presente anche la Bulgaria, che lo scorso aprile ha ordinato otto caccia F-16 per un valore complessivo di 1,673 miliardi di dollari. Fuori dall’Europa, alla luce di una presenza militare cinese aggressiva nella regione dell’Asia-Pacifico, il principale acquirente è l’Indonesia, seguita dall’Australia, dalla Corea del Sud e dal Giappone, oltre a Taiwan. (Was)