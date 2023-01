Lazio 2023: si va verso il voto ma ancora fumosi i programmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tardata ad arrivare la risposta del candidato del centrodestra Francesco Rocca: Il programma "verrà presentato presto - ha assicurato - e i cittadini verranno messi a conoscenza nel dettaglio su tutti i nostri obiettivi. Ovviamente il programma c'è, ma è stato continuamente aggiornato, man mano che si gira il territorio, ci si confronta con le realtà territoriali e si verificano le novità e le esigenze per dare delle risposte puntuali ai problemi. Presenteremo un programma dinamico e in continuo aggiornamento", ha replicato Rocca che in questi giorni è impegnato in un tour elettorale in tutta la regione. Rocca ha promesso, inoltre, che una volta eletto presidente nei primi cento giorni di mandato, farà "una piccola rivoluzione: mai più cittadini in attesa per giorni di un posto letto. Non è un problema di carenza di strutture ma di modelli organizzativi che allo stato attuale sono anacronistici". Anche Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 Stelle con l'appoggio del Polo progressista, è impegnata sul territorio all'ascolto dei cittadini e delle realtà territoriali. Da Civitavecchia, Bianchi ha rilanciato i punti cardine del suo programma: reddito di cittadinanza regionale, lotta all’inquinamento, sostenibilità, transizione ecologica e blue economy. "Sono tra le parole chiave per il rilancio dell’area e per lo sviluppo di nuovi posti di lavoro anche in vista della riconversione della centrale a carbone e della nascita del nuovo distretto delle energia rinnovabili - ha sottolineato -. Civitavecchia ha tutte le carte in regola per diventare un polo produttivo di riferimento sia per il mercato internazionale che per la regione Lazio". (Rer)