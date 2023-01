© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sostegno all’Ucraina "il governo è compatto, l’unico rammarico è che non lo sia tutto il Parlamento. In questo momento, per arrivare alla pace serve aiutare l’Ucraina". Lo ha detto, in merito al voto di ieri alla Camera sul decreto Ucraina, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, ospite di "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)