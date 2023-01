Ucraina: Casa Bianca, consegna dei carri armati Abrams potrebbe impiegare mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna dei 31 carri armati statunitensi M1 Abrams all’Ucraina, annunciata oggi dal presidente Joe Biden, potrebbe impiegare diversi mesi di tempo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “L’Ucraina deve essere pronta a rispondere ad una nuova offensiva russa, una volta che le condizioni metereologiche saranno migliorate con l’arrivo della primavera”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti devono essere pronti a continuare a sostenere l’Ucraina “ancora per un certo periodo di tempo”. (Was)