Trasporti: Masi (Fd'I), Roma-Lido con quattro treni, altra giornata infernale

- "Sembra che ci siano solo quattro treni attivi sulla linea Roma-Lido in questo momento e che ciò abbia provocato ancora più disagi di quelli che i pendolari sono soliti subire. Ci risulta che sia stata una giornata infernale, con ritardi e corse soppresse. Purtroppo ci troviamo in una situazione paradossale". Lo afferma in una nota la consigliera di Fd'I in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "La Giunta capitolina, come Ponzio Pilato, si lava le mani sulla questione e ci risponde che non è più di sua competenza - spiega -. La Regione è in attesa della nuova giunta mentre Zingaretti e compagnia ci hanno lasciato in questa condizione, senza il minimo senso di responsabilità. Continueremo a insistere anche con il sindaco - conclude - che non può, del tutto, ignorare un problema così grande per la città". (Com)