Imprese: piattaforma Business Matching di Cdp arriva negli Usa per sviluppare nuove relazioni commerciali

- La piattaforma digitale Business Matching di Cassa depositi e prestiti arriva anche negli Stati Uniti per favorire lo sviluppo di nuove relazioni tra le imprese italiane e statunitensi. Per il lancio della piattaforma è stato organizzato il webinar “Italy meets Usa” da Cdp insieme all'Ambasciata d'Italia a Washington. Ad aprire i lavori è stata l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. “Accogliamo con soddisfazione il lancio della piattaforma di Business Matching di Cassa depositi e prestiti: uno strumento concreto, operativo, che rafforza l’azione del Sistema Italia negli Usa a sostegno delle Pmi italiane e una leva per la crescita degli investimenti americani in Italia”, ha dichiarato. “Gli Stati Uniti sono già la prima destinazione dell’export italiano fuori dall’Europa e generano da soli metà del nostro surplus commerciale netto. Allo stesso tempo, l’economia più grande e dinamica del mondo è tra i mercati con il maggior potenziale di crescita per il Made in Italy in tutti i settori, da quelli più celebri come food, moda e design, alla meccanica, la farmaceutica, l’aerospazio e ai comparti hi-tech dell’economia del domani”, ha aggiunto Zappia. L’Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco ha affermato che la piattaforma Business Matching nasce “per aiutare le nostre imprese a intercettare le opportunità offerte dai mercati internazionali. Un sostegno che vogliamo mantenere e rafforzare anche nel 2023 in stretta sinergia con le istituzioni nazionali e con i principali attori delle esportazioni e dell’internazionalizzazione”. (segue) (Rin)