Imprese: piattaforma Business Matching di Cdp arriva negli Usa per sviluppare nuove relazioni commerciali (2)

- “Nel complesso scenario globale – ha precisato l’Ad di Cdp – la capacità di sostenere il nostro sistema produttivo all'estero è una delle sfide che il nostro tessuto produttivo si trova ad affrontare. Il Gruppo Cdp aiuta le imprese italiane a crescere e diventare sempre più resilienti, non solo con un rinnovato sostegno all’export e all’aumento della presenza e della competitività all’estero ma anche con strumenti di accompagnamento e advisory”. Il capo economista e direttore Strategie settoriali e Impatto di Cassa depostiti e prestiti, Andrea Montanino, ha messo in evidenza come la piattaforma Business Matching sia “uno strumento che può aiutare gli imprenditori a conoscere altri imprenditori tra i due Paesi su cui c’è condivisione e opportunità di business”. Anche per il direttore degli Affari internazionali ed europei di Cdp e presidente di Simest, Pasquale Salzano, la piattaforma Business Matching “è lo strumento trasversale che consente a tutte le imprese di digitalizzarsi e di utilizzare uno strumento innovativo per evitare la difficoltà fisica di fare business con imprese all’estero e quindi per poter esportare in maniera pratica il nostro made in Italy nel mondo”. In meno di un anno “abbiamo più 4.000 imprese registrate nella piattaforma – ha fatto presente Salzano – e più di 10.000 connessioni già realizzate. La piattaforma è attiva in otto Paesi e otto lingue. Oggi abbiamo lanciato la piattaforma negli Stati Uniti, è un momento di grandissimo orgoglio”. (segue) (Rin)