Imprese: piattaforma Business Matching di Cdp arriva negli Usa per sviluppare nuove relazioni commerciali (3)

- “La piattaforma – ha proseguito – nasce durante la pandemia per aiutare le nostre Pmi nel viaggiare all’estero. Innovativa piattaforma che contribuisce le Pmi a mettersi in contatto con imprese anche senza muoversi fisicamente”. Lo Chargé d’Affaires dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Shawn Crowley, ha messo in luce come la piattaforma di Cdp contribuisca allo sviluppo del commercio e degli investimenti tra Italia e Stati Uniti, nonché a un “futuro prosperoso” tra i due Paesi. All’evento hanno preso parte anche l’Administrator della Us Small Business Administration, Isabella Casillas Guzman (che negli Usa ha rango di ministro), dirigenti di gruppi americani con interessi in Italia e di imprese italiane attive negli Usa, oltre a rappresentanti di Confindustria, Cna, Camera di Commercio Usa in Italia e l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). La piattaforma di Business Matching è un innovativo strumento digitale sviluppato da Cdp in sinergia con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Simest (Gruppo Cdp), con il coinvolgimento di tutti i principali attori del Sistema Paese. Ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra aziende italiane e straniere, in particolare Pmi, in base alle loro caratteristiche ed esigenze, superando le barriere esistenti in particolare sui mercati più lontani e complessi. (segue) (Rin)