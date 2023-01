Imprese: piattaforma Business Matching di Cdp arriva negli Usa per sviluppare nuove relazioni commerciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma, realizzata in otto lingue e allineata ai più alti standard di sicurezza informatica, offre la possibilità alle imprese di conoscere altre aziende consentendo di programmare incontri in uno spazio virtuale, anche con la disponibilità di un interprete. Un primo passo per creare nuovi e concreti rapporti commerciali e ampliare il proprio network internazionale. Cdp Business Matching è stata lanciata poco più di un anno fa grazie al sostegno della rete diplomatico-consolare, di Ice e dei partner locali presenti nei vari Paesi di operatività: Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Indonesia, Marocco, Messico e da oggi Usa. Sulla piattaforma sono registrate circa 4.000 imprese di cui 60 per cento italiane e 40 per cento estere, sono state raggiunte oltre 70.000 visualizzazioni e sono stati proposti più di 10.000 abbinamenti tra aziende italiane ed estere. Nel corso degli ultimi mesi sono stati organizzati webinar ed eventi settoriali che hanno coinvolto complessivamente circa 2.800 imprese generando circa 500 incontri di B2B. Il secondo anno di attività della piattaforma si apre appunto con il lancio dello strumento negli Usa, per poi proseguire con altri Paesi prioritari per l’export e l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Dopo l’evento di lancio di gennaio, le attività continueranno negli Usa grazie al sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Washington, dei cinque uffici Ice negli Stati Uniti e degli altri partner dell’iniziativa. È in programma anche la realizzazione di eventi verticali per tutto il 2023, organizzati in concomitanza delle principali occasioni fieristiche previste negli Usa, in settori rilevanti come moda, Food and Beverage, arredamento, biomedicale, automotive, macchinari, agroalimentare e nautica. (Rin)