Carburanti: Malan (Fd'I), grazie ad azione governo sciopero revocato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dei benzinai "di revocare lo sciopero è frutto dell'iniziativa del governo Meloni. Le proposte avanzate alle controparti avevano portato, ieri, a una prima divisione nel fronte sindacale e, oggi, alla scelta di evitare la seconda giornata di sciopero che, comunque non ha raccolto un'ampia adesione. Siamo perciò soddisfatti. Le sigle sindacali hanno recepito lo spirito di ascolto del governo e le proposte del ministero delle Imprese e del made in Italy, dimostrando inoltre senso di responsabilità verso i cittadini che sarebbero stati i primi ad essere penalizzati da questo sciopero". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.(Com)