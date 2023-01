Iran: Salvini, grave la decisione di Teheran contro Bonfrisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grave e inaccettabile la decisione delle autorità iraniane che colpiscono Anna Cinzia Bonfrisco, nostra rappresentante al Parlamento europeo. Confermiamo ferma condanna per quanto sta accadendo in Iran e massima solidarietà al popolo iraniano che si batte per i propri diritti". E' quanto afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito dell’europarlamentare Bonfrisco, sanzionata dall’Iran. (Rin)