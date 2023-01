Burkina Faso: ministro Difesa francese Lecornu conferma, ritireremo nostre truppe entro un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La missione francese in Burkina Faso, composta da circa 400 soldati, lascerà il Paese entro un mese su richiesta del governo locale. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, confermando così quanto già annunciato dal ministero degli Esteri. "Rispettiamo le regole e la sovranità di questo Paese. Se il governo del Burkina Faso non vuole avere truppe francesi sul proprio territorio e rescinde l'accordo che ne ha autorizzato la presenza, è ovvio che le truppe saranno ritirate in conformità con il programma approvato dal presidente del Burkina Faso (Ibrahim Traoré)", ha detto Lecornu al canale televisivo "France 5". Il ministro della Difesa francese ha anche confermato le notizie dei media secondo cui il ritiro sarebbe stato completato entro un mese in base all'accordo del 2018 tra i due Paesi sullo status dei soldati francesi in Burkina Faso. "Sì, questo è il periodo stabilito nell'accordo. Le nostre truppe sono ben addestrate e manovrabili, sono in grado di farlo velocemente e in conformità con tutte le regole", ha detto Lecornu. (segue) (Frp)