Burkina Faso: ministro Difesa francese Lecornu conferma, ritireremo nostre truppe entro un mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza la notizia era stata confermata da un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. "Abbiamo ricevuto formalmente la denuncia, da parte del governo burkinabè, dell'accordo del 2018 relativo allo statuto delle forze francesi presenti in questo Paese", aveva spiegato il portavoce. "In conformità con i termini dell'accordo, la denuncia prende effetto un mese dopo la notifica scritta. Rispetteremo i termini di questo accordo dando seguito a questa domanda", aveva poi aggiunto. Circa 400 militari francesi sono attualmente di stanza in Burkina Faso nell'ambito di una missione denominata Operazione Saber per aiutare il governo locale a contrastare una rivolta di jihadisti radicali che si è diffusa nel Paese dal vicino Mali nel 2015, colpendo l'intera regione del Sahel. Nel 2018, la nazione africana guidata dall'allora presidente Roch Kaboré ha firmato un accordo con Parigi per combattere i gruppi jihadisti. La scorsa settimana i media hanno riferito che il governo del Burkina Faso aveva denunciato unilateralmente l'accordo con Parigi, concedendo alle truppe francesi un mese per lasciare il territorio del Paese. Le relazioni del Burkina Faso con la Francia si sono sempre più deteriorate dal settembre 2022, quando il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, leader del governo ad interim salito al potere con un colpo di Stato all'inizio dell'anno e sostenitore dei forti legami con Parigi, è stato estromesso da un gruppo di ufficiali militari guidati da Traoré considerati vicini alla Russia. (Frp)