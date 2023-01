Ucraina: Casa Bianca, corruzione nel Paese non ha colpito l’assistenza Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti comprendono le preoccupazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in merito alla corruzione nel Paese, ed è importante che vengano prese sul serio. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Per quanto riguarda la nostra assistenza finanziaria e di sicurezza all’Ucraina, non ci sono segnali che dimostrino come i soldi siano finiti nelle mani sbagliate”, ha detto, rispondendo ad una domanda sulla recente ondata di dimissioni per corruzione al vertice del governo di Kiev. (Was)