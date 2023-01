Rpt - Ucraina: Farnesina, Odessa patrimonio dell'umanità Unesco grazie al sostegno dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - Durante la sessione straordinaria del Comitato del Patrimonio mondiale, che si è tenuta oggi a Parigi nella sede dell'Unesco, è stata decisa l'iscrizione de "La Città e il porto di Odessa" nella prestigiosa lista. L'Italia - riferisce la Farnesina in una Nota - ha fortemente sostenuto la candidatura ucraina e ha fornito al governo di Kiev l'assistenza tecnica, che ha permesso di completare in tempi rapidi il percorso di iscrizione. Un tavolo di coordinamento tra i ministeri della Cultura italiano e ucraino ha lavorato negli ultimi mesi alla preparazione della documentazione tecnica richiesta, avvalendosi dell'esperienza accumulata dal Servizio Unesco del ministero italiano. La rappresentanza permanente italiana presso l'Unesco, su istruzione della Farnesina, ha chiesto e ottenuto che sulla candidatura il Comitato del Patrimonio Mondiale si esprimesse secondo la procedura "in emergenza", alla luce della minaccia a cui è esposto il patrimonio culturale della città di Odessa. (segue) (Com)