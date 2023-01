America latina: Lula, giusto modernizzare Mercosur ma accordo con la Cina va fatto tutti insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano ha sottolineato che le aspirazioni di Lacalle Pou di voler produrre e vendere di più sono "più che giuste" perché è legittimo "difendere gli interessi della sua economia e del suo popolo". Ha ribadito, tuttavia, che nei suoi due primi mandati alla guida del Brasile ha "agito per rafforzare i paesi del Sud America, facendo si che l'Uruguay ottenesse un surplus record della bilancia commerciale a 8,5 miliardi di dollari in quel periodo". "Questo faceva parte della nostra visione di contribuire alla crescita di tutti e insieme. E di nuovo, da quando sono entrato in carica, abbiamo deciso che il Brasile avrà una politica generosa con i suoi partner". (segue) (Brb)